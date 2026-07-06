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Cronaca | 06 luglio 2026, 08:31

Ceva, allarme truffe: i Carabinieri segnalano due nuovi raggiri

L’Amministrazione comunale invita alla massima prudenza e raccomanda di contattare subito il 112 in caso di situazioni sospette

Attenzione alla &quot;truffa dei profumi&quot;

Attenzione alla "truffa dei profumi"

L’Arma dei Carabinieri, tramite la segnalazione rilanciata dal Comune di Ceva, mette in guardia i cittadini da due tipologie di truffe che stanno circolando sul territorio e invita a mantenere alta l’attenzione in presenza di persone sconosciute o comportamenti insoliti.

La prima è la cosiddetta “truffa dei profumi”: i malintenzionati si avvicinano alla vittima con un pretesto, come sconti, tester o presunti regali, e la invitano ad annusare un profumo. In realtà si tratta di una sostanza chimica stordente, usata per provocare disorientamento o perdita dei sensi e favorire così il furto. Il consiglio è di non accettare mai di provare profumi offerti da sconosciuti e di mantenere sempre le distanze.

La seconda è la “truffa dei finti monili d’oro”: in questo caso vengono proposti gioielli presentati come autentici e venduti a prezzi molto vantaggiosi, con giustificazioni che fanno leva su presunte difficoltà familiari, spese mediche o urgenze economiche. I monili, però, risultano falsi e senza valore reale. Le forze dell’ordine raccomandano di acquistare solo da rivenditori autorizzati e certificati, diffidando di offerte poco credibili.

L’Amministrazione comunale invita tutti alla prudenza e a non abbassare la guardia di fronte a situazioni dubbie. In caso di timori o sospetti, è fondamentale contattare immediatamente i Carabinieri al 112.

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