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Saluzzo: auto piomba a tutta velocità in un frutteto dove è in corso la raccolta frutta e si ribalta tra i filari
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Cronaca | 04 luglio 2026, 15:22

Saluzzo: auto piomba a tutta velocità in un frutteto dove è in corso la raccolta frutta e si ribalta tra i filari

L'incidente questa mattina, in regione Ruata Eandi, sulla provinciale che porta a Scarnafigi. L’autista ferito è stato estratto dall’auto e trasportato in ospedale. Chi raccoglieva le pesche si era appena spostato di qualche metro più avanti e non è stato coinvolto

Un'autovettura è uscita di strada questa mattina, sabato 4 luglio, intorno alle 9.30 piombando in un frutteto dove era in corso la raccolta e ribaltandosi tra i filari di alberi di pesco. 

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato il conducente del mezzo a perdere il controllo dei veicolo, finito fuori dalla carreggiata, mentre si trovava sulla provinciale che da Saluzzo porta a Scarnafigi. 

L'uscita di strada è avvenuta dopo l’abitato di Ruata Eandi, in corrispondenza del frutteto.

Alla guida uno straniero residente e commerciante a Saluzzo che viaggiava da solo. Ferito, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale dall’ambulanza. Fortunatamente i lavoratori intenti alla raccolta delle pesche non sono stati coinvolti: si erano appena spostati da quell’area nei filari a qualche metro di distanza.

Grande lo spavento per i proprietari dell’azienda agricola che hanno immediatamente allertato i soccorsi, cercando di essere d’aiuto all’uomo rimasto chiuso nell’abitacolo dell’auto capovolta, in attesa dell’intervento del 118.  Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo che hanno estratto il guidatore dal veicolo.

Giunti immediatamente anche i Carabinieri della stazione saluzzese che stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente.

Vilma Brignone

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