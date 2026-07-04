La Polizia di Stato recupera cinque bici rubate ai ciclisti della Fausto Coppi

La Polizia di Stato, grazie alla collaborazione sinergica tra gli operatori della Questura di Cuneo e di Torino, ha recuperato 5 biciclette che erano state rubate a Cuneo lo scorso 28 giugno, al termine della nota competizione ciclistica Fausto Coppi.

Apprese la notizia del furto delle bici, di elevato valore, gli operatori della Questura di Cuneo, hanno individuato grazie al posizionamento di un gps all’interno delle bici, la posizione di un veicolo che procedeva in autostrada in direzione Torino e che successivamente si è spostato in zona sud della città.

Allertato il personale della Questura di Torino, sono stati immediatamente effettuati numerosi giri di perlustrazione nella zona segnalata, fin quando personale dell’U.P.G.S.P. ha notato in corso Unione Sovietica un uomo addentrarsi, a bordo di una bicicletta da corsa, all’interno di un’area adibita a dimora di soggetti di origine sinti. L’uomo, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga abbandonando sul posto il mezzo, che è stato poi immediatamente recuperato.

A seguito dell’ispezione dell’ampia area, dietro alcune roulotte, sono state rinvenute altre quattro biciclette da corsa, del valore complessivo di circa 30.000 €, che sono state restituite ai relativi proprietari.

L’attività di indagine esperita dimostra la rapida e coordinata attività della Polizia di Stato al contrasto dei reati predatori e contro il patrimonio.