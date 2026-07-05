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A fuoco materiale edile abbandonato nei pressi del cimitero di Fossano
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Cronaca | 05 luglio 2026, 13:57

A fuoco materiale edile abbandonato nei pressi del cimitero di Fossano

La zona è quella dove nel 2017 crollò il ponte della tangenziale, in via Marene. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri forestali, Anas e Arpa

A fuoco materiale edile abbandonato nei pressi del cimitero di Fossano

Fiamme e un denso fumo nero si sono sollevate, nella mattina di oggi 5 luglio, nella zona del cimitero a Fossano, proprio nei pressi del viadotto crollato il 18 aprile del 2017, tra la provinciale 175 e via Marene. 

A prendere fuoco del materiale edile, di cui si sta cercando di capire la provenienza e l'eventuale tossicità. 

Sul posto i vigili del fuoco di Fossano e Morozzo, che hanno allertato la Polizia locale per la gestione della viabilità, compromessa proprio dal fumo che si è subito diffuso in zona. 

Sono intervenuti anche i carabinieri forestali, oltre ai tecnici Anas. Coinvolta anche Arpa Piemonte, che effettuerà delle analisi per valutare eventuali conseguenze sul terreno e sulla qualità dell'aria. 

In corso le indagini pr capire se il materiale andato a fuoco sia qualche scarto delle lavorazioni per la tangenziale o se sia invece stato abbandonato nel tempo in modo abusivo. 

Barbara Simonelli

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