Cibo sano e prevenzione, nasce il patto tra agricoltori e medici

Appuntamento nella mattinata di venerdì 10 luglio 2026 per lanciare il primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, con l'obiettivo preciso di riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene, previene le malattie e migliora la qualità della vita, contrastando la diffusione degli alimenti che, al contrario, sono nocivi e aumentano il rischio di ammalarsi.

A livello nazionale saranno 70 gli ospedali coinvolti, nei quali nascerà l'alleanza per difendere i cittadini e promuovere corretti modelli di consumo incentrati sui cibi sani come primo fronte della prevenzione, anche rispetto ai rischi legati agli energy drink e ai prodotti ricchi di additivi chimici.

Nella Granda sarà l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo a ospitare l'iniziativa, pensata per sottolineare l'importanza di una corretta alimentazione rispetto ai cibi ultraformulati che, come la ricerca scientifica ha già evidenziato, possono contribuire all'insorgenza di numerose patologie, tra cui obesità, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari.

In Piemonte le attività coinvolgeranno in tutto 5 ospedali: oltre alla già citata Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, il patto nazionale verrà promosso anche presso l'Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, il Cardinal Massaia di Asti, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio di Alessandria e l'Ospedale Maggiore di Novara.

L'iniziativa, unica nel suo genere, è promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia.