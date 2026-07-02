Montezemolo, Cia Cuneo sposa il manifesto per il futuro dell'apicoltura: "Le api sono un patrimonio da difendere"

"Le api rappresentano un presidio indispensabile per l'equilibrio degli ecosistemi, la tutela della biodiversità e la sicurezza alimentare. Proteggerle significa investire nel futuro dell'agricoltura e dell'ambiente. Per questo la Cooperativa Piemonte Miele e l'Associazione Produttori di Miele del Piemonte meritano un plauso per il lavoro svolto a sostegno del comparto apistico, promuovendo la qualità, la cultura del miele e la sensibilizzazione sul ruolo degli impollinatori".

Così Corrado Bertello, segretario zonale di Cia Agricoltori italiani di Fossano, introduce la 35ª "Fiera regionale del miele" di Montezemolo, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio. L'appuntamento centrale sarà il convegno tecnico "Quale futuro per l'apicoltura piemontese: sfide locali e scenari europei", previsto domenica 5 luglio alle ore 10.00, momento di approfondimento in un contesto segnato dai cambiamenti climatici e dalle nuove politiche comunitarie.

"Come Cia Cuneo – prosegue Bertello – condividiamo pienamente il Manifesto per il Futuro dell'Apicoltura promosso da Piemonte Miele, perché individua le priorità per il domani del comparto. Dalla tutela della biodiversità alla creazione di ambienti favorevoli agli impollinatori, dalla sensibilizzazione delle nuove generazioni alla trasparenza delle produzioni, fino alla collaborazione tra agricoltori, apicoltori, istituzioni, scuole e cittadini: obiettivi strategici che intendiamo sostenere con convinzione".

Secondo il segretario, il confronto di Montezemolo rappresenta un'occasione per affrontare le criticità e individuare soluzioni: "L'apicoltura piemontese è chiamata a confrontarsi con sfide impegnative. È necessario mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare con strumenti adeguati, valorizzare il miele italiano e riconoscere il ruolo che gli apicoltori svolgono nella salvaguardia dell'ambiente. Il convegno sarà un momento di dialogo qualificato tra mondo produttivo, istituzioni e tecnici, indispensabile per costruire strategie efficaci a livello locale ed europeo".

La rassegna prenderà il via sabato 4 luglio con l'apertura della mostra mercato, l'inaugurazione ufficiale e la consegna del premio "Ape d'Oro". Domenica, oltre al convegno, il programma prevede la presentazione del calendario di poesie dedicato a Montezemolo e, nel pomeriggio, una degustazione sensoriale di mieli tipici curata da Aspromiele e dalla Cooperativa Piemonte Miele.