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Agricoltura | 07 luglio 2026, 10:45

Peste suina africana: nessuno nuovo caso in Piemonte, due in Liguria

Ferme a nove le positività riscontrate in quattro comuni delle Langhe

La mappa del contagio a domenica 5 luglio

La mappa del contagio a domenica 5 luglio

Nessun nuovo caso di positività in Piemonte, due in Liguria.

Sono i risultati dei controlli sulla diffusione della peste suina africana secondo l’aggiornamento a domenica 5 luglio, diffuso questa mattina dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il totale dei positivi sui cinghiali – vi si legge – sale a 2.170 casi.

Stabili a 823 quelli registrati in Piemonte.

Aumentano a 1.347 in Liguria, dove i nuovi casi si sono registrati nel territorio di Genova (306) e a Varazze, in provincia di Savona (39).

Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 205.

Quattro quelli in provincia di Cuneo. Si tratta di Arguello, con 4 casi, Cerretto Langhe con un caso, Cravanzana con due casi, Pezzolo Valle Uzzone con due casi.

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