Peste suina africana: nessuno nuovo caso in Piemonte, due in Liguria

Nessun nuovo caso di positività in Piemonte, due in Liguria.
Sono i risultati dei controlli sulla diffusione della peste suina africana secondo l’aggiornamento a domenica 5 luglio, diffuso questa mattina dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Il totale dei positivi sui cinghiali – vi si legge – sale a 2.170 casi.
Stabili a 823 quelli registrati in Piemonte.
Aumentano a 1.347 in Liguria, dove i nuovi casi si sono registrati nel territorio di Genova (306) e a Varazze, in provincia di Savona (39).
Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 205.
Quattro quelli in provincia di Cuneo. Si tratta di Arguello, con 4 casi, Cerretto Langhe con un caso, Cravanzana con due casi, Pezzolo Valle Uzzone con due casi.