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Curiosità | 07 luglio 2026, 16:55

Club Urs di Spinetta, quarantunesima cena annuale tra convivialità e nuove tessere

Al raduno di Santa Margherita di Peveragno una serata di festa, musica e goliardia con l’accoglienza dei nuovi iscritti nella grande famiglia del Club dei Calvi Cuneese

Club Urs di Spinetta, quarantunesima cena annuale tra convivialità e nuove tessere

Nel fine settimana il Club URS di Spinetta si è ritrovato per il suo appuntamento più atteso, la Cena Annuale, giunta alla quarantunesima edizione. La suggestiva cornice di Santa Margherita di Peveragno ha fatto da sfondo a una serata all’insegna della convivialità, della buona tavola e dello spirito di gruppo.

L’incontro, come da tradizione, è stato curato dal "Diavolo e l’Acquasanta", che ha accolto i tesserati in un clima spensierato e amichevole. Momento centrale della serata è stata la consegna delle tessere ai nuovi iscritti, entrati ufficialmente nella grande famiglia del Club dei Calvi Cuneese.

Dopo la parte istituzionale, la festa è proseguita tra musica e karaoke, con i soci protagonisti fino a tarda ora. Canzoni, risate e cori hanno accompagnato l’evento, confermando ancora una volta il carattere goliardico che da sempre contraddistingue il club.

Solo verso la tarda nottata si sono chiusi i battenti del raduno 20-26, con i partecipanti che si sono salutati dopo ore di festa. Un’altra edizione, dunque, archiviata con successo per il Club URS di Spinetta, che guarda già ai prossimi appuntamenti tra i suoi tesserati.

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