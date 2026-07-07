Un test fa rivivere la nostalgia sulle strade che furono del mitico "Rally di San Giacomo"

Test speciale negli scorsi giorni nel comune di Roburent dove è bastato davvero poco per riaccedere la passione e la nostalgia per quello che fu il mitico "Rally di San Giacomo", tra le competizioni di zona più amate degli anni '70.

Nella frazione San Giacomo, il Comune ha concesso la possibilità di eseguire alcuni test, su di un tratto di strada chiuso al traffico.

Un legame che arriva da lontano quello del piccolo centro situato nel cuore delle Valli Monregalesi ed il mondo del motorsport.

L'iniziativa è stata resa possibila dalla collaudata collaborazione dell'amministrazione con la Scuderia Alpi del Mare ASD e chissà che il sogno di ritornare a vivere delle giornate all'insegna del motorsport non possa presto diventare realtà.

Il test, in piena sicurezza, si è svolto sulla strada che dalla frazione San Giacomo porta a Roburent, un tratto che il comune tiene a valorizzare con l’intenzione di organizzare delle giornate riservate a prove non competitive.

Dinamiche condivise con l’Amministrazione Comunale, come traspare dalle parole del sindaco Emiliano Negro: "Abbiamo dato seguito alla gradita richiesta dell’amico, Davide Peruzzi, Presidente della Scuderia Alpi del Mare ASD, mettendo a disposizione la strada che fu, anni addietro, teatro del Rally di San Giacomo, 3km di tornanti e ideale per questo tipo di test. Tutto si è svolto nella più totale sicurezza e senza sbavature. L’Amministrazione Comunale di Roburent si rende disponibile ad una eventuale futura collaborazione".