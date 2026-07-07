Panificatori cuneesi in pellegrinaggio a Sant’Anna di Vinadio

Per il secondo anno consecutivo l’Associazione Autonoma Panificatori della provincia di Cuneo ha organizzato il pellegrinaggio da Cuneo al santuario di Sant’Anna di Vinadio, confermando una tradizione vissuta all’insegna della partecipazione e della condivisione. La partenza è avvenuta dalla sede di Lungo Stura 24 Maggio, con un folto gruppo di aderenti che ha percorso il cammino tra sorrisi, fatica e momenti di amicizia.

All’iniziativa si è aggiunto anche un altro gruppo, partito da Pratolungo e dai “baracconi”, fino al raggiungimento della meta finale. Un successo reso possibile anche dal lavoro dello staff associativo, dai mezzi di assistenza capitanati da Alice Pellegrino e Sergio Basso e dai volontari del cammino di Sant’Anna, che hanno accolto i pellegrini ai punti di ristoro.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai tanti panettieri che hanno sostenuto i colleghi lungo il percorso, in particolare ad Andrea, Mario e Paola della Bottega del Pane di Demonte, che all’arrivo hanno fatto trovare una teglia di focaccia appena sfornata. Un gesto semplice ma molto apprezzato, in perfetta sintonia con lo spirito dell’iniziativa.

Il pellegrinaggio ha rappresentato ancora una volta un momento di aggregazione per una categoria fatta di lavoratori abituati alla fatica, ma anche capaci di fare squadra e di sostenersi reciprocamente. Tra soste, prelibatezze condivise e pranzo finale, sono state vissute due belle giornate di comunità e amicizia.