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Curiosità | 07 luglio 2026, 13:43

Notturna in moto a Sant’Anna di Vinadio: venerdì 10 luglio torna la benedizione delle moto

L’evento rappresenta un momento di incontro che unisce la passione per le moto, l’amicizia e l’attenzione alla sicurezza stradale

Venerdì 10 luglio torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote: la notturna in moto con arrivo al Santuario di Sant’Anna di Vinadio, a 2.035 metri di quota, il santuario più alto d’Europa.

L’iniziativa prevede il ritrovo alle 19.45 nel piazzale della Caserma dei Vigili del Fuoco di Cuneo, con partenza alle 20. I motociclisti raggiungeranno il santuario, dove saranno accolti dal rettore, don Erik, che impartirà la tradizionale benedizione dei mezzi.

L’evento rappresenta un momento di incontro che unisce la passione per le moto, l’amicizia e l’attenzione alla sicurezza stradale. Al termine della cerimonia, il bar del santuario resterà aperto per consentire ai partecipanti di fermarsi per uno spuntino o un caffè.

La partecipazione è libera. 

redazione

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