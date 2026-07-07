MOTORI / Rally della Lanterna, il Neivese Patetta a caccia di riscatto dopo il ritiro al Grappolo

Voglia di rivincita e determinazione saranno le parole chiave per Sergio Patetta, pilota di Neive, pronto a tornare in gara nel 42° Rally della Lanterna, in programma il prossimo fine settimana sulle impegnative strade dell’entroterra genovese.

Insieme al navigatore Alessandro Alocco, il portacolori della scuderia La Superba – Sportforever cercherà di lasciarsi alle spalle l’amaro ritiro subito sull’ultima prova speciale del recente Rally del Grappolo, quando una prestazione convincente è stata vanificata proprio nelle battute finali.

Patetta si presenterà al via con la Lancia Ypsilon preparata dal team KZ Racing, con l’obiettivo di disputare una gara solida e competitiva: "Per noi questa gara ha sempre un sapore speciale – commenta – e speriamo che ci regali qualche soddisfazione dopo la disavventura di San Damiano. Partiamo con l’intento di dare il massimo: sappiamo che gli avversari saranno agguerriti, ma grazie anche al supporto dei nostri sponsor CF2000 ed Edilcar e della scuderia, abbiamo tutte le carte in regola per fare bene".