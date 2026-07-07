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Motori | 07 luglio 2026, 08:25

MOTORI / Rally della Lanterna, il Neivese Patetta a caccia di riscatto dopo il ritiro al Grappolo

Insieme con Alessandro Alocco al via nel weekend sulle strade liguri con la Lancia Ypsilon

Sergio Patetta in azione

Sergio Patetta in azione

Voglia di rivincita e determinazione saranno le parole chiave per Sergio Patetta, pilota di Neive, pronto a tornare in gara nel 42° Rally della Lanterna, in programma il prossimo fine settimana sulle impegnative strade dell’entroterra genovese.

Insieme al navigatore Alessandro Alocco, il portacolori della scuderia La Superba – Sportforever cercherà di lasciarsi alle spalle l’amaro ritiro subito sull’ultima prova speciale del recente Rally del Grappolo, quando una prestazione convincente è stata vanificata proprio nelle battute finali.

Patetta si presenterà al via con la Lancia Ypsilon preparata dal team KZ Racing, con l’obiettivo di disputare una gara solida e competitiva: "Per noi questa gara ha sempre un sapore speciale – commenta – e speriamo che ci regali qualche soddisfazione dopo la disavventura di San Damiano. Partiamo con l’intento di dare il massimo: sappiamo che gli avversari saranno agguerriti, ma grazie anche al supporto dei nostri sponsor CF2000 ed Edilcar e della scuderia, abbiamo tutte le carte in regola per fare bene".

redazione

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