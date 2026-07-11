Avviso del Comune di Cuneo: "Evitate di passare sotto le alberature"

Il Comune di Cuneo ha condiviso un avviso rivolto ai cittadini.

A causa del maltempo sono caduti rami anche di grosse dimensioni sul Viale degli Angeli e lungo corso Giovanni XXIII principalmente. Si invita a chi transita in zona a prestare la massima prudenza, evitando in generale il passaggio sotto le alberature.

È attualmente in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici reperibili del Comune.

Come riportato già nel pezzo generale dedicato al forte maltempo che ha colpito il capoluogo, portando alla decisione di cancellare la processione della Madonna del Carmine in programma stasea, a Cuneo sono soprattutto le alberate ad aver subito i maggiori danni.

Qui il viale degli Angeli, dove è caduto un albero e dove sono decine quelli danneggiati.

Per precauzione i controviali sono stati interdetti al passaggio di pedoni e ciclisti. Una decisione presa in attesa di verificare la staticità degli alberi e di rimuovere i rami spezzati.