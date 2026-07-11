La prevenzione sale in quota: cinque appuntamenti nei rifugi della Granda contro l'ipertensione

La montagna come luogo di benessere, ma anche di prevenzione. Prosegue per tutta l'estate il calendario delle Giornate dell'Ipertensione Arteriosa, l'iniziativa promossa dalla Commissione Centrale Medica del Club Alpino Italiano che porta nei rifugi italiani momenti di sensibilizzazione e controlli gratuiti dedicati alla salute cardiovascolare.

Anche il Piemonte sarà protagonista con diversi appuntamenti distribuiti lungo la stagione estiva, con la provincia di Cuneo protagonista. Tra quelli in programma: domani, 11 luglio, Rifugio Savigliano, Pontechianale (CN) –, domenica 12 luglio Rifugio Garelli, Chiusa Pesio (CN), domenica 2 agosto Bivacco Sartore, Acceglio (CN), domenica 23 agosto Rifugio Vallanta, Pontechianale (CN), domenica 30 agosto Rifugio Migliorero, Vinadio (Cn).

In ciascuna giornata medici e volontari del CAI saranno a disposizione degli escursionisti per effettuare gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa, in forma anonima e riservata. I dati raccolti contribuiranno a un progetto di ricerca dedicato al rapporto tra frequentazione dell'ambiente montano, prevenzione e salute cardiovascolare.

"Con questa iniziativa vogliamo aumentare la consapevolezza sul proprio stato di salute e fornire elementi utili alla ricerca medica in ambiente montano", spiega il professor Paolo Sossai, presidente della Commissione Centrale Medica del Club Alpino Italiano.

L'iniziativa richiama l'attenzione su una patologia molto diffusa e spesso silenziosa. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre un miliardo di adulti nel mondo convive con l'ipertensione arteriosa e una parte significativa delle persone interessate non sa di esserne affetta. Un semplice controllo può quindi rappresentare un'importante occasione di prevenzione.