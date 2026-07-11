Nove volontari Aib della Granda in partenza per il Lazio a supporto della campagna antincendi boschivi

Sono partiti oggi nove volontari del Corpo Aib della provincia di Cuneo diretti a Fondi, in provincia di Latina, dove prenderanno parte alla campagna antincendi boschivi in supporto alle squadre del Lazio. La missione è stata attivata su richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione Civile nell'ambito del meccanismo di collaborazione tra le Regioni.
I volontari cuneesi fanno parte della colonna mobile del Piemonte Sud, composta complessivamente da 16 operatori: nove provenienti dalla provincia di Cuneo, quattro da Alessandria e tre da Asti. Il contingente subentrerà alla colonna mobile di Torino, garantendo la continuità del dispositivo di supporto nelle aree maggiormente esposte al rischio incendi.
Tra i volontari della Granda è presente anche il vice ispettore provinciale del Corpo Aib Cuneo, Michele Fortunato, sindaco di Macra.
Le missioni estive proseguiranno nelle prossime settimane: altri tre volontari della provincia di Cuneo partiranno il 18 luglio per la Sardegna, mentre un ulteriore contingente di undici operatori sarà impegnato dal 22 agosto in Calabria, sempre nell'ambito della campagna nazionale antincendi boschivi.