Cuneo, il maltempo danneggia l'Infiorata e cancella la processione della Madonna del Carmine

Il maltempo che ha colpito la città di Cuneo con grande violenza, nel pomeriggio di oggi 11 luglio, ha non solo danneggiato l'allestimento che per tutta la giornata ha visto impegnate decine di volontari per la realizzazione dell'Infiorata, il tappeto di petali colorati che impreziosisce il tracciato della processione della Madonna del Carmine, ma ha fatto decidere per la cancellazione della processione stessa.

E' stata infatti annullata. Al suo posto una veglia di preghiera nella chiesa di San Sebastiano.

Questo è il video che mostra come le raffiche di vento abbiano spazzato via gli allestimenti.

L'Infiorata da anni accompagna questo momento di grande tradizione in città, sempre atteso e amatissimo.

Ad organizzarla il Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine con la collaborazione della confraternita di Santa Maria del Suffragio e di San Filippo Neri di Sassello, assieme all'associazione Comitato Cuneo Illuminata.

L'Infiorata è un momento collettivo e di condivisione, in cui volontari, famiglie, bambini e appassionati, con pazienza e creatività, danno vita a spettacolari mosaici realizzati esclusivamente con petali di fiori.

Purtroppo quest'anno il maltempo ha compromesso una giornata importantissima per la città.

La statua della Vergine, in questo 11 luglio, non percorrerà contrada Mondovì e via Roma, accompagnata dalle confraternite e da centinaia di fedeli sopra un tappeto di petali di fiori e sotto le luminarie.

Cancellando un momento di profonda devozione ma anche un'occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.