Allerta gialla per temporali nel Cuneese: grandinate, raffiche di vento e danni [VIDEO]

Allerta gialla per temporali oggi, sabato 11 luglio, in provincia di Cuneo. Il livello di attenzione riguardava in particolare i settori montani occidentali e le aree del Cuneese interessate dall’instabilità prevista nel corso della giornata.

Come previsto dal bollettino di Arpa Piemonte, la Granda è stata attraversata da rovesci e temporali localmente intensi, sviluppatisi a partire dalla fascia alpina e pedemontana e che hanno interessando anche le zone di pianura e collina.

In alcuni casi I temporali più forti sono stati accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento.

Qui siamo a Cuneo, con le immagini che riprendono il cantiere del futuro istituto Grandis, in corso De Gasperi.

Lo scenario atteso per le aree in allerta comprendeva possibili locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.

A Cuneo sono soprattutto le alberate ad aver subito i maggiori danni.

Qui il viale degli Angeli, dove è caduto un albero e dove sono decine quelli danneggiati.

Per precauzione i controviali sono stati interdetti al passaggio di pedoni e ciclisti. Una decisione presa in attesa di verificare la staticità degli alberi e di rimuovere i rami spezzati.

In corso numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, tutti per allagamenti, tetti divelti e alberi e rami caduti.

Pioggia e vento a Cherasco

Forte Temporale a Bene Vagienna dalla pagina di MP - Meteo Piemonte

Grandinata a Sanfrè dalla pagina di MP - Meteo Piemonte

Grandine a Centallo dalla pagina Meteocn Cuneo&Valli