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Cronaca | 11 luglio 2026, 16:08

Cuneo, incidente all’incrocio tra via Statuto e via Luigi Gallo: un ferito al pronto soccorso

Scontro tra un furgone e una Toyota Yaris nel centro di Cuneo: una persona trasportata in ospedale, traffico rallentato nella zona

Scontro tra un furgone e un’auto nel centro cittadino. Sul posto carabinieri e soccorsi della Misaricordia ; possibili disagi alla circolazione anche per le chiusure del Viale Angeli  legate al Festival in corso al Rondò dei Talenti.

Incidente stradale nel centro di Cuneo, all’intersezione tra via Statuto e via Luigi Gallo. Secondo le prime informazioni raccolte, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un furgone e una Toyota Yaris.

Una persona è stata presa in carico dai sanitari e trasportata al pronto soccorso per dolori a un braccio. Le sue condizioni, da quanto riferito, non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Potrebbe rendersi necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, a causa della presenza di materiale disperso sulla carreggiata dopo l’impatto.

L’incidente ha provocato alcuni disagi alla circolazione nella zona. Il traffico, già rallentato dalla chiusura parziale del viale per il Festival in corso sul rondò, è stato in parte dirottato proprio verso l’area dell’incrocio interessato dallo scontro, causando code e rallentamenti.

La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

redazione

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