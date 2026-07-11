L’acqua è una risorsa fondamentale per la vita quotidiana, il benessere delle persone e il corretto funzionamento degli impianti. La sua qualità incide sulle abitazioni, sulle attività commerciali, sulle aziende e su tutte quelle strutture che utilizzano acqua nei propri processi o nei servizi offerti.

Per questo Alpiclima è concessionario e Servizio Tecnico Autorizzato BWT nelle zone di competenza della provincia di Cuneo. L’azienda è inoltre un punto di riferimento sul territorio grazie alla presenza di un magazzino ufficiale di ricambi destinati ai prodotti BWT.

Essere concessionario autorizzato significa poter accompagnare il cliente in tutte le fasi: dall’analisi delle necessità alla scelta della soluzione più adatta, fino all’installazione, alla manutenzione e all’assistenza nel tempo.

Grazie a una presenza consolidata sul territorio cuneese, Alpiclima si rivolge a privati, imprese, installatori, amministratori di condominio e studi tecnici che cercano un referente preparato per il trattamento e la gestione dell’acqua.

BWT, acronimo di Best Water Technology, è una delle principali realtà europee nel settore delle tecnologie dedicate all’acqua. Il marchio è conosciuto a livello internazionale per lo sviluppo di sistemi destinati agli utilizzi domestici, professionali e industriali.

Le soluzioni BWT permettono di contrastare la formazione del calcare, proteggere tubazioni e impianti, migliorare la qualità e il sapore dell’acqua potabile e ridurre il consumo di bottiglie di plastica attraverso sistemi di filtrazione e affinamento.

Rivolgendosi ad Alpiclima è possibile accedere a un’ampia gamma di prodotti e tecnologie BWT, tra cui:

sistemi anticalcare per impianti domestici, commerciali e industriali;

addolcitori per abitazioni, condomini e attività produttive;

soluzioni per la filtrazione e l’affinamento dell’acqua potabile;

sistemi professionali per ristoranti, alberghi, bar e centri benessere;

trattamenti dell’acqua per impianti di riscaldamento e climatizzazione;

dispositivi per proteggere elettrodomestici, tubazioni e reti idriche domestiche.

La collaborazione con BWT consente ad Alpiclima di garantire un servizio tecnico autorizzato e specializzato. I tecnici partecipano regolarmente ad attività di formazione e aggiornamento organizzate direttamente dal produttore, così da conoscere le caratteristiche dei sistemi e intervenire in modo preciso ed efficace.

Il Servizio Tecnico Autorizzato Alpiclima si occupa dell’installazione certificata dei prodotti BWT, della manutenzione ordinaria e straordinaria, delle analisi dell’acqua e delle consulenze personalizzate.

A queste attività si aggiungono le riparazioni, la sostituzione dei componenti con ricambi originali e la possibilità di programmare nel tempo gli interventi attraverso specifici contratti di assistenza.

Uno degli aspetti più importanti del servizio è la gestione diretta del magazzino ricambi ufficiale BWT. La disponibilità locale dei componenti permette di rispondere rapidamente alle richieste di manutenzione e di ridurre i tempi di fermo degli impianti.

La certezza di utilizzare ricambi originali contribuisce inoltre a mantenere nel tempo le prestazioni, la sicurezza e l’affidabilità delle apparecchiature.

Questo servizio rappresenta un vantaggio per installatori e professionisti. Avere a disposizione un partner locale competente e ben fornito permette infatti di limitare le attese legate agli ordini da remoto e di ricevere un supporto diretto in caso di dubbi tecnici o necessità urgenti.

L’esperienza di Alpiclima e le tecnologie BWT permettono di rispondere alle esigenze di diversi settori.

In ambito residenziale, le soluzioni proposte aiutano a proteggere tubazioni, rubinetti ed elettrodomestici dal calcare, migliorando allo stesso tempo la qualità dell’acqua utilizzata ogni giorno.

Nel settore commerciale e Ho.Re.Ca., ristoranti, bar, hotel e centri wellness possono migliorare la qualità del servizio offerto ai propri clienti e preservare più a lungo attrezzature e impianti.

Per le aziende, i sistemi BWT permettono di ottenere acqua trattata e adatta ai diversi processi produttivi, con vantaggi in termini di efficienza, continuità di lavoro e rispetto dei requisiti richiesti.

Anche scuole, ospedali, strutture sportive, uffici e amministrazioni pubbliche possono trovare soluzioni specifiche per tutelare le persone e mantenere gli impianti efficienti.

Alpiclima non è quindi soltanto un punto vendita, è un partner tecnico che segue il cliente nel tempo, offrendo consulenza, prodotti di qualità, assistenza specializzata e una presenza concreta sul territorio.

Per maggiori informazioni:

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it