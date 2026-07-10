I “Fedelissimi Cuneo 1905” donano in favore della terapia intensiva neonatale

Mercoledì 10 giugno, presso lo stadio F.lli Paschiero, aveva avuto luogo un triangolare under 14 con le squadre di AC Cuneo, Boves e Caraglio, seguito da un incontro di calcio tra gli ex giocatori del Cuneo e l'Atletico Forense.

Organizzato dal gruppo affiliato alle Acli Fedelissimi Cuneo 1905/Casa del calcio cuneese, guidato dal presidente Bruno Aragno, l’evento aveva uno scopo solidale, che ha avuto conclusione nei giorni scorsi, come spiega lo stesso Aragno:

“Martedì 7 luglio presso lo stadio F.lli Paschiero, con una cerimonia informale, è stata consegnata la cifra di 1.830 euro, raccolti durante l'evento del 10 giugno, alla Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, alla presenza del Dr. Andrea Sannia direttore della T.I.N. e dell'Assessore allo sport Valter Fantino. Si ringrazia il Comune di Cuneo, tutti gli sponsor e lo staff dei Fedelissimi per la fattiva collaborazione, senza dimenticare Enrico Fantini per la sua grande disponibilità”.

I complimenti per la meritoria iniziativa arrivano dal Presidente delle Acli di Cuneo Elio Lingua e da tutto il consiglio direttivo dell’associazione.

Ricordiamo altresì che durante la manifestazione del 10 giugno il Comm. Mario Sanino è stato insignito della presidenza onoraria dei Fedelissimi Cuneo /Casa del calcio cuneese.



