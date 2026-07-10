Il presidente di Ance Cuneo, Gabriele Gazzano: "Buon lavoro al presidente Ciucci. In lui e nella sua squadra riponiamo grande fiducia"

Anche Ance Cuneo – con il suo presidente Gabriele Gazzano, accompagnato dal direttore Davide Ponso - ha partecipato all’assemblea elettiva che ha portato alla nomina di Antonio Ciucci alla presidenza nazionale dell’Ance. Un appuntamento significativo per il sistema associativo dei costruttori, chiamato a consolidare il proprio ruolo in una fase di passaggio per il settore, tra il completamento della stagione del PNRR e le nuove sfide legate al mercato, agli investimenti e al rapporto con le istituzioni.

«Esprimo una grande soddisfazione personale e politico-industriale per l’esito di questa elezione – dichiara il presidente di Ance Cuneo, Gazzano –. Il sistema associativo ha dimostrato maturità, arrivando a una mediazione tra le diverse sensibilità interne e a una candidatura condivisa, pronta a raccogliere il testimone dalla presidente uscente, Federica Brancaccio. Antonio Ciucci è una figura che conosciamo e con cui abbiamo già avuto modo di dialogare, anche sui temi tecnici legati ai prezzi e alle opere pubbliche. Per competenza, storia associativa e capacità di mediazione, riponiamo in lui grande fiducia».

Secondo Ance Cuneo, il nuovo mandato nazionale si apre in un momento decisivo per il comparto. «Nei prossimi anni – prosegue Gazzano – sarà fondamentale accompagnare le imprese verso una forte qualificazione, rafforzando la loro capacità di confrontarsi con strumenti come il partenariato pubblico-privato. Restano centrali anche il tema del codice appalti e quello della revisione prezzi: questi mesi hanno confermato quanto l’andamento dei costi possa essere instabile e quanto sia necessario costruire meccanismi in grado di assorbire queste tensioni negli appalti».

Ance Cuneo rivolge quindi al nuovo presidente nazionale Antonio Ciucci gli auguri di buon lavoro, confermando la disponibilità a contribuire al confronto associativo sui temi che riguardano imprese, territori e sviluppo.