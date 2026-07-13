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Agricoltura | 13 luglio 2026, 16:46

Caldo e siccità, Cia Piemonte chiede misure straordinarie per tutelare l’acqua e le coltivazioni

il presidente Carenini: “Serve un protocollo emergenziale subito”

Gabriele Carenini

Gabriele Carenini

"Accogliamo con favore la tempestiva attenzione dimostrata dalla Regione Piemonte, che ha convocato già nella giornata di oggi il tavolo agricolo sull'emergenza caldo e siccità. È un segnale importante di sensibilità verso una problematica che riguarda da vicino il comparto agricolo, motore dell'economia del nostro territorio".

Lo dichiara il presidente di Cia Agricoltori Italiani Piemonte e Valle d'Aosta, Gabriele Carenini, intervenendo a margine del tavolo convocato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme agli assessori regionali all'Ambiente Matteo Marnati e all'Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni, per fare il punto sulla situazione determinata dalle alte temperature e dalla persistente carenza di precipitazioni.

"Nel corso dell'incontro – prosegue Carenini – abbiamo chiesto alla Regione di attivare uno specifico Protocollo emergenziale che preveda misure straordinarie per ridurre i consumi idrici non prioritari, attraverso una regolamentazione dell'utilizzo dell'acqua per il riempimento delle piscine, le attività ludiche, il lavaggio delle autovetture e altri impieghi non essenziali, così da garantire un maggiore rilascio della risorsa idrica a favore dell'agricoltura. Una scelta che si rese necessaria già nel 2022 e che oggi rischia di tornare indispensabile".

Secondo il presidente di Cia Agricoltori Italiani Piemonte e Valle d'Aosta, il perdurare dell'ondata di caldo estremo rende il quadro particolarmente preoccupante: "Per certi aspetti – conclude Carenini – la situazione che si sta delineando potrebbe diventare persino più grave di quella vissuta nel 2022. Le alte temperature persistenti, unite all'assenza di precipitazioni significative e alla progressiva riduzione delle disponibilità idriche, stanno mettendo sotto forte pressione le coltivazioni e le aziende agricole. Per questo è fondamentale agire subito, con interventi tempestivi e condivisi, per salvaguardare la produzione agricola e tutelare un settore strategico per l'economia e la sicurezza alimentare del Piemonte".

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