Il cossanese Luca Luigi Tosa è il nuovo presidente dell’Associazione Comuni del Moscato

Luca Luigi Tosa, sindaco del Comune di Cossano Belbo, è il nuovo presidente della Associazione Comuni del Moscato.

La nomina ieri, mercoledì 8 luglio, in occasione dell’Assemblea che si è riunita a Santo Stefano Belbo; l’incontro aveva infatti all’ordine del giorno il rinnovo del direttivo e delle cariche della Associazione, che i sindaci presenti hanno deliberato in un clima di grande collaborazione e di comunione d’intenti, approvando all’unanimità ogni decisione. E anche Luca Luigi Tosa, in rappresentanza della provincia di Cuneo, è stato eletto all’unanimità per la competenza, la profonda esperienza nel settore e per il prezioso lavoro che da anni svolge per l’Associazione; la carica di vicepresidente sarà invece ricoperta da Alessio Monti, sindaco di Strevi, per la provincia di Alessandria.

Il nuovo Consiglio direttivo, che sarà in carica per i prossimi tre anni, risulta ora così composto: per la provincia di Alessandria i Comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Cassine e Strevi; per la provincia di Asti: Calosso, Canelli, Cassinasco, Costigliole d’Asti e Mombaruzzo, e per la provincia di Cuneo: Alba, Cossano Belbo, Mango, Santo Stefano Belbo e Trezzo Tinella.

All’ordine del giorno anche l’approvazione dei documenti contabili relativi alla programmazione finanziaria, ovvero il conto consuntivo 2025 e il bilancio di previsione per l’esercizio 2026, con la determinazione della misura della quota sociale che per l’anno 2026 viene, all’unanimità, aumentata del 50%: una decisione importante da parte di tutti i Comuni, rivolta all’attività di valorizzazione e in particolare a sostegno del progetto che si sta sviluppando insieme ad Apro Formazione.

Ecco le parole del nuovo presidente Luca Luigi Tosa appena eletto: "Ringrazio tutti i Comuni per la fiducia nei miei confronti e per il loro voto unanime; per il prossimo triennio intendo semplicemente proseguire i lavori già impostati in un clima di buona collaborazione, con un direttivo formato da persone che rappresentano il territorio e con le giuste capacità per sviluppare l’impegno di questa Associazione; sarà importante concentrarsi sulla promozione del nostro territorio ma anche tutelare il lavoro dei nostri agricoltori, ed è poi mia intenzione ricercare nuovi finanziamenti e contributi dalle misure pubbliche e dalle fondazioni bancarie per lo sviluppo delle attività, non dimenticando la realtà e il progetto Sorí Eroici, il marchio di tracciabilità della viticoltura eroica di Langhe Roero e Monferrato utilizzabile per tutte le DOC e DOCG del territorio. Ringrazio infine il presidente uscente, Pietro Cirio, per la sua disponibilità e il suo lavoro svolto in questi ultimi anni".