All’ospedale di Cuneo nasce il patto tra agricoltura e sanità per la prevenzione

Agricoltura, alimentazione, prevenzione e salute si incontrano all'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, dove nella mattinata di venerdì 10 luglio 2026 sarà presentato il protocollo d'intesa tra l'Azienda Ospedaliera e Coldiretti Cuneo nell'ambito del progetto "Campagna Amica per la Salute". Il progetto prenderà forma nella Granda proprio presso l'ospedale del capoluogo, con gli imprenditori di Campagna Amica, i loro prodotti agricoli e momenti di degustazione.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza del ruolo fondamentale dell'alimentazione nella promozione della salute e nella prevenzione di numerose patologie croniche. L'obiettivo è rafforzare il dialogo tra mondo sanitario e mondo agricolo, promuovendo corretti stili di vita, educazione alimentare e una maggiore conoscenza del rapporto tra cibo, prevenzione e qualità della vita.

Il protocollo è pensato per avviare una collaborazione stabile tra agricoltori e operatori sanitari, con l'intento di promuovere iniziative condivise di informazione, divulgazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alle famiglie, ai pazienti e alle comunità locali.

Tra le attività previste rientrano quindi momenti di educazione alimentare, incontri tematici, punti informativi con il coinvolgimento di professionisti della salute, campagne di comunicazione dedicate alla prevenzione e occasioni di incontro tra cittadini e produttori agricoli del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione della qualità e della tracciabilità degli alimenti, alla conoscenza delle produzioni locali e alla promozione di scelte alimentari più consapevoli.

Franco Ripa, Direttore generale del S. Croce e Carle: "Siamo lieti di attivare con Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia una collaborazione che si basi su una condivisione di intenti in tema di promozione della salute. Mangiare sano, dedicare un po' del proprio tempo alla lettura delle etichette poste sulle confezioni degli alimenti, prediligere prodotti freschi al cibo ultra-processato è la strada corretta per prevenire alcune malattie: una scelta utile per sé stessi e indirettamente per altre persone che debbono essere prese in carico dal Servizio Sanitario Nazionale. Questa iniziativa è un ulteriore stimolo a fare meglio e di più rispetto al quotidiano impegno che tutti insieme dedichiamo nella promozione dei corretti stili di vita."

"Il protocollo che presentiamo si inserisce in un'iniziativa unica nel suo genere, promossa a livello nazionale da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia per lanciare il primo patto tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo – I nostri produttori rappresentano un legame diretto tra cittadini e agricoltura del territorio. Questo patto è un passaggio importante perché unisce competenze diverse per un obiettivo comune, ovvero aiutare le persone a compiere scelte alimentari più corrette e più attente alla propria salute".