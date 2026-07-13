Torna anche in Granda l'iniziativa "Cinema Revolution"

Dal 19 giugno al 20 settembre torna Cinema Revolution: i film italiani ed europei saranno in sala con un biglietto ridotto a 3,50 euro.

“Per il quarto anno di fila - spiega il sottosegretario di Stato alla cultura, Lucia Borgonzoni - torna l’iniziativa Mic nata con un obiettivo preciso: consentire agli spettatori di andare al cinema con un biglietto ridotto e portare il prodotto cinematografico nazionale ed europeo nelle sale. Prima della sua introduzione, la stagione cinematografica italiana era tradizionalmente concentrata nei mesi tra novembre e febbraio, lasciando il periodo estivo quasi del tutto privo di interesse commerciale. Cinema Revolution ha sfatato il mito che il pubblico italiano non andasse al cinema d’estate, aprendo una nuova finestra di opportunità per l’intera filiera“.

L’edizione 2025 di Cinema Revolution ha registrato oltre 2,1 milioni di ingressi per film italiani ed europei nel periodo estivo.

Anche l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema è sulla stessa linea. “Con questa edizione – dichiara Fabrizio Larini, presidente Anec – si consolida un percorso iniziato cinque anni fa per il quale abbiamo ritenuto indispensabile accompagnare lo spettatore nell’esperienza cinematografica nel periodo estivo. Se da una parte i grandi blockbuster delle major trovano continuità nelle uscite forti di una comunicazione internazionale molto importante, dall’altra il sostegno al cinema italiano ed europeo è fondamentale per questo periodo. A fianco delle nuove uscite, che troveranno il loro apice nei titoli presentati a Venezia, il pubblico troverà la giusta opportunità per recuperare l’ottima produzione degli ultimi mesi, con ampio spazio nelle arene cinematografiche".

Sul sito Cinema Revolution è possibile consultare i film e le sale aderenti all'iniziativa, che coinvolgerà anche sale in provincia di Cuneo.