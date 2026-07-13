Bra: rinnovata la convenzione con il Cras di Racconigi

Rinnovata per il prossimo triennio la convenzione che lega il Comune di Bra al CRAS di Racconigi (Centro di recupero degli animali selvatici). La firma ufficiale del documento si è svolta nella mattinata di venerdì 10 luglio 2026.

Pertanto, fino alla fine del 2028 gli operatori della struttura specializzata continueranno ad occuparsi della cura degli animali selvatici rintracciati nel territorio braidese, della loro riabilitazione e reintroduzione in natura, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Si tratta di un fenomeno in decisa crescita, che negli ultimi 20 anni ha visto un incremento degli interventi di oltre il 300%. Nel 2025 il centro, gestito dall'associazione Centro Cicogne e Anatidi, ha ospitato 51 animali selvatici provenienti dal territorio braidese. Complessivamente, lo scorso anno gli animali ricoverati sono stati 860.

Ai Cras verrà corrisposta una somma annua forfettaria di mille euro.

I cittadini possono portare direttamente al CRAS tutti i volatili e gli animali selvatici di piccola taglia quali ghiri, ricci, pipistrelli feriti o bisognosi di supporto in cui si debbano imbattere. (rb)