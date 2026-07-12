Villanova Mondovì, il Santuario di Santa Lucia riaprirà ad agosto

Il Santuario di Santa Lucia, nel Comune di Villanova Mondovì, sospende le aperture fino alla fine del mese per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori alla strada di accesso.

"Ringraziamo - dicono dall'AmiSaL, che gestice le visite al complesso - il Comune di Villanova per l’interesse, nonché la Società MondoAcqua e Giordano Costruzioni per l'esecuzione dell'opera".

L'intervento si è reso necessario a seguito di uno smottamento causato lo scorso anno dalle abbondanti piogge che hanno causato la caduta di detrini e materiale.



Il Santuario riaprirà domenica 2 agosto, dalle 14.30 alle 18, con le visite guidate a cura dei volontari e la mostra di manoscritti e documenti storici, in collaborazione con collezionisti locali.



Domenica 6 settembre alle 17.30 il santuario ospiterà la presentazione del libro “Il Prete dei ribelli” con la presenza di Cesare Morandini, figlio dell'autore.



"Oltre a quanto sopra indicato - aggiungono dall'associazione -, sarà possibile visionare (durante i pomeriggi delle domeniche di visita guidata) tre mostre a pannelli, realizzati dall'arch. Marcello Boetti, all’interno di alcune stanze recentemente ristrutturate: una dedicata alla presenza di Santa Lucia nei versi del poeta Dante e due relative a due figure emblematiche durante il periodo della Resistenza quali don Giuseppe Bruno e suor Carla De’ Noni".



È sempre attiva la webcam, in diretta dal Santuario sulla valle Ellero, visibile dall'indirizzo web del sito del Santuario (www.santuariosantalucia.com - webcam: https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2/).

