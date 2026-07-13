Ospedali di Comunità Asl Cn1, la Fp Cgil Cuneo dice no allo spostamento del personale dai Distretti

La Funzione Pubblica Cgil di Cuneo esprime la propria netta contrarietà alla scelta dell’Asl Cn1 di garantire la copertura dei turni H24 negli Ospedali di Comunità attraverso la rotazione del personale proveniente dai Distretti.

Dopo il confronto sindacale, rinviato al prossimo mese di settembre, "ribadiamo con fermezza che questa non può rappresentare una soluzione accettabile" si legge nella nota. "Continuare a spostare il personale da un servizio all’altro significa aggravare ulteriormente il carico di lavoro degli stessi operatori, già da tempo sottoposti a condizioni organizzative estremamente difficili".

Carmelo Castello Segretario Generale Fp Cgil Cuneo dichiara: "La domanda che poniamo è semplice, come si può pensare di ampliare i servizi sanitari, aprendo Case e Ospedali di Comunità, senza prevedere contestualmente nuove assunzioni di personale?

Non è possibile costruire una sanità territoriale più forte sottraendo risorse umane ai servizi già esistenti.

Riteniamo inoltre assurdo che, mentre si annunciano nuovi modelli organizzativi e si inaugurano nuove strutture, la Regione Piemonte abbia imposto alle Aziende Sanitarie un piano di rientro che di fatto blocca le assunzioni, impedendo alle aziende di dotarsi del personale necessario per garantire servizi efficienti e sicuri. Questa è l’ennesima dimostrazione della mancanza di una reale volontà politica di investire concretamente nella sanità pubblica con risorse strutturali e durature.

Non bastano nuove strutture se poi mancano i professionisti che devono farle funzionare. Oggi più che mai è necessario ricordare che il diritto alla salute e il diritto alla cura appartengono a tutti i cittadini e sono garantiti dall’articolo 32 della Costituzione. Difendere la sanità pubblica significa investire nelle persone che ogni giorno la rendono possibile.

La Fp Cgil Cuneo - conclude - continuerà a battersi affinché vengano adottate soluzioni strutturali, fondate su un piano straordinario di assunzioni e sul rafforzamento degli organici, nell’interesse dei lavoratori, dei cittadini e della qualità del servizio sanitario pubblico".