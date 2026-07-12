L'assemblea provinciale di Azione a Savigliano, Prandi: "Partito forte e rinnovato che punta a essere riferimento solido e concreto"

Si è svolta nella giornata di ieri, sabato 11 luglio, presso la Sala del Mutuo Soccorso di Savigliano, l'Assemblea Provinciale di Azione Cuneo. L'incontro, intitolato significativamente "Per una Granda al centro dell'Europa", ha rappresentato un momento cruciale di dibattito programmatico, ascolto e strutturazione politica per tutto il territorio della provincia di Cuneo, registrando una straordinaria partecipazione di iscritti, amministratori locali e simpatizzanti. Al cuore del confronto si sono posti i temi cardine dell'impegno politico del partito sul territorio – dalle infrastrutture alla sanità, passando per il lavoro e la valorizzazione delle eccellenze locali. Riflessioni profonde che si collegano strettamente alla necessità di un'Europa più forte, unita e vicina, all'interno della quale la provincia di Cuneo deve saper giocare un ruolo da assoluta protagonista grazie a un governo del territorio liberale, riformista e concreto.

"Tanti i temi affrontati insieme per una Provincia più europea e vicina ai bisogni dei cittadini – dichiara Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di Azione - che solamente una radicata e coraggiosa proposta politica, come quella che stiamo costruendo, può realizzare. Da qui continua il nostro lavoro quotidiano per dare voce e rappresentanza a tante persone in vista delle prossime sfide elettorali, che vedranno Azione protagonista sul territorio."

L'Assemblea ha segnato un importante punto di svolta sul piano organizzativo interno, arrivando quasi a metà del mandato della Segreteria. È stato infatti eletto all'unanimità il neo Vicepresidente provinciale Francesco Belgrano, affiancato dai nuovi componenti del consiglio direttivo provinciale, entrati formalmente in carica a seguito dell'allargamento a 30 componenti che sono: Giacomo Prandi, Gabriella Roseo, Andrea Calosso, Andrea Castagnotti, Aurora Beltrandi, Bianca Mascolo, Elena Roseo, Francesco Belgrano, Luca Foglino, Fabio Gallo, Federico Musso, Francesco Albanese, Gianluca Rovagna, Iulian Neghina, Leonardo Marra, Massimo Giachino, Nicolo Musso, Paolo Gasparetto, Vito Genovese, Sergio Fuschi, Roberto Faccenda, Pamela Merlino, Mattia Mascarello, Giovanni Battista Testa, Marta Baralis, Lorenzo Montemezzo, Ivan Radice, Stefano Marino Capano, Pietro Brondello, Flavio Rota.

Oltre alla nuova ed allargata Segreteria provinciale, sono stati presentati ufficialmente i nuovi Gruppi tematici provinciali aperti a tutti anche non iscritti al partito, che guidati da referenti preparati avranno lo scopo di coinvolgere in modo più semplice e concreto cittadinanza, associazioni e realtà politiche alleate, nella costruzione delle proposte ed iniziative di Azione sul territorio. Ai gruppi si può aderire e contribuire scrivendo a segr.cuneo@azione.it o compilando la richiesta su www.azionecuneo.it, il nuovo sito web di Azione delle Provincia di Cuneo online da oggi che si pone come una vera e propria sede virtuale del partito.

Segretaria Provinciale

· Giacomo Prandi: Segretario Provinciale

· Gabriella Roseo: Presidente dell’Assemblea Provinciale

· Francesco Belgrano: Vice Presentatore dell’Assemblea Provinciale

· Nicolò Musso: Vice Segretario Provinciale e Responsabile enti locali

· Pamela Merlino: Coordinatrice gruppi locali e tesseramento

· Fabio Gallo: Coordinatore gruppi tematici e proposte

· Lorenzo Montemezzo: Coordinatore Gruppo U30

· Luca Foglino: Responsabile organizzazione

· Andrea Castagnotti: Responsabile comunicazione

Gruppi tematici provinciali e referenti:

· Sicurezza, giustizia e diritti civili: Fabio Gallo

· Giovani, innovazione e sport: Lorenzo Montemezzo

· Sanità, welfare e diritti sociali: Marta Baralis

· Lavoro, impresa e commercio: Pietro Brondello

· Ambiente, agricoltura ed energia: Ivan Radice

· Infrastrutture, trasporti e urbanistica: Stefano Marino Capano

· Istruzione, formazione e cultura: Bianca Mascolo

"Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al neo Vicepresidente eletto Francesco Belgrano, - continua Prandi - ai nuovi componenti del direttivo provinciale, ai referenti dei nuovi gruppi tematici e alla nuova ed allargata segreteria. Abbiamo dato forma a una struttura provinciale ampia e salda che coinvolge amministratori locali, giovani preparati, persone di grande esperienza lavorativa e politica, e cittadini che vogliono semplicemente una politica sana, capace di occuparsi di risolvere i problemi reali e valorizzare le eccellenze del proprio territorio. Inoltre con l’apertura del nostro innovativo sito web locale inauguriamo dopo Alba e Cuneo la nostra terza sede, seppur questa virtuale, del partito nella Granda".

I lavori dell’Assemblea si sono aperti con i saluti istituzionali del Sindaco di Savigliano, Antonello Portera, che ha dato il benvenuto alla Città. Di rilievo l'intervento in collegamento dell'Onorevole Ettore Rosato, che ha portato la prospettiva e i saluti del partito nazionale, e l'intervento della Consigliera Comunale di Fossano Mirella Brizio, la quale ha recato i saluti della Rete Civica per la Granda, confermando la vocazione inclusiva e il forte legame di Azione con le realtà civiche rifomiste del cuneese.