Vicoforte, incontro tra Comune e organizzatori del Foam’s American Day

La recente edizione del Foam’s American Day svoltasi con grande successo a Vicoforte dal 19 al 21 giugno era stato oggetto di un duro attacco della minoranza nel corso del Consiglio Comunale di fine mese.

L’Amministrazione comunale aveva immediatamente respinto le accuse di non aver sostenuto l’evento ed il Sindaco aveva subito invitato l’Associazione Vicese FOAM ad un incontro chiarificatore.

Il resoconto, concordato, della riunione è il seguente.

Mercoledì 8 luglio si è svolto l’incontro del Sindaco e del Vice Sindaco con il Presidente ed alcuni componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione FOAM tenutosi a seguito delle rimostranze in Consiglio Comunale di un Consigliere di minoranza circa la mancata collaborazione del Comune in occasione della recente edizione della FOAM’s American Day.

Il Direttivo ha chiarito la sua totale estraneità alle rimostranze ed accuse al Comune presentate in Consiglio, riconoscendo la risposta positiva ricevuta alle richieste effettuate.

Ha peraltro evidenziato la complessità della gestione delle fasi di organizzazione e preparazione della manifestazione, anche a causa della poca presenza di volontari e delle poche risorse finanziarie reperibili con le sponsorizzazioni di privati.

Le difficoltà espresse per l’organizzazione delle edizioni future hanno nulla a che fare con l’attenzione posta dal Comune alle richieste di FOAM.

Il Comune ha manifestato la volontà di continuare a sostenere la manifestazione riconoscendone l’importanza anche dal punto di vista turistico per la visibilità che viene data a Vicoforte.