CICLISMO / La Vigor Cycling Piasco continua a mettersi in luce con i suoi giovani talenti

Ancora un risultato di prestigio per la Vigor Cycling Piasco, protagonista alla Giornata Azzurra disputata ad Asola, nel Mantovano. A salire sul podio è stato Jacopo Altare, che ha conquistato un brillante terzo posto nella gara riservata agli esordienti.

I giovani, seguiti dai direttori sportivi Michele Ancona e Salvo Cirlincione, si sono confrontati su un circuito pianeggiante di 39 chilometri, con circa 70 partenti. Al via per la squadra piaschese Tommaso Capello, Matteo Silvestri, Davide Avidano – protagonista anche di un tentativo di fuga – e lo stesso Altare. Proprio quest’ultimo, dopo aver provato a rientrare sul fuggitivo e poi vincitore Giulio Zunica, ha centrato il terzo gradino del podio nella volata finale.

Successivamente è toccato agli allievi, guidati dal diesse Salvo Cirlincione. In gara Tommaso Bozzoli, Leonardo Ferrari, Federico Groppo, Fabio Marino e Jacopo Martino. La corsa si è sviluppata su ritmi sostenuti, con numerosi tentativi di allungo sempre controllati dal gruppo. Tra i più attivi i corridori cuneesi e in particolare Bozzoli, costantemente nelle posizioni di testa. Il braidese ha chiuso al dodicesimo posto, sfiorando la top ten nello sprint conclusivo a ranghi compatti. Federico Groppo ha terminato in trentesima posizione, mentre Leonardo Ferrari è stato rallentato da un contatto nelle fasi finali.

Il calendario propone ora nuovi impegni: giovedì alcuni esordienti e allievi saranno al via della gara in notturna di Sant’Albano di Stura, mentre sabato gli allievi parteciperanno alla classica “69ª Valle Cellio” nel vercellese.

Infine, motivo di orgoglio per la società e per i presidenti Claudio e Silvio Mattio: Pietro Mattio, cresciuto ciclisticamente nella Vigor e oggi professionista con la Visma di Wout Van Aert, ha conquistato uno splendido secondo posto al Campionato Italiano Gravel disputato ad Artegna, in provincia di Udine.



