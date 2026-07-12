CICLISMO / Erica Magnaldi trionfa al Campionato Italiano Gravel, Pietro Mattio si colora d’argento

Si sono svolti ieri, sabato 11 luglio, i Campionati Italiani Gravel in Friuli, validi anche come GP Enzo Cainero. Assoluti protagonisti sono stati Erica Magnaldi e Pietro Mattio: la cuneese si è imposta tra le donne conquistando la maglia tricolore, mentre il piaschese si è dovuto accontentare di un eccellente secondo posto dietro al solo Filippo Agostinacchio.

Grande soddisfazione, dunque, per la portacolori della UAE Team ADQ che, dopo aver trionfato al Campionato Europeo di Avezzano nel 2025, può ora festeggiare il suo primo titolo nazionale.

Il percorso femminile, con partenza e arrivo ad Artegna, prevedeva 80,5 chilometri di cui 48 km su strade sterrate. Erica Magnaldi, campionessa continentale in carica, ha fin da subito reso la gara dura, rimanendo ben presto in compagnia di Carlotta Borello. Sull’ultima salita la 33enne di Cuneo ha sferrato l’attacco decisivo, staccando la torinese che, complice una caduta nelle fasi finali, è giunta sul traguardo in seconda posizione a 51 secondi. Terzo gradino del podio per Debora Piana staccata di 3’52”.

La corsa maschile, sviluppata su un tracciato di 110,1 chilometri (72 km su strade sterrate), si è rivelata una lunga e faticosa battaglia tattica. Dopo un paio d'ore di gara ad alto ritmo si è formato al comando un nutrito drappello di atleti, che si è poi ulteriormente assottigliato. La gara si è decisa definitivamente nell’ultimo tratto offroad in cui il valdostano Filippo Agostinacchio si è avvantaggiato assieme a Pietro Mattio. Sul rettilineo finale Agostinacchio ha trovato le ultime energie per allungare, battendo il 22enne di Piasco per soli 2 secondi. A 9 secondi dal vincitore è arrivato il gruppetto degli inseguitori, regolato in volata da Kevin Pezzo Rosola.

Messi da parte i Campionati Italiani, è già tempo di guardare oltre: manca infatti sempre meno agli Europei Gravel, in programma il 30 agosto a Houffalize (Ardenne belghe). In questo mese abbondante Magnaldi e Mattio torneranno verosimilmente alle competizioni su strada. Resta da capire se, in accordo con le squadre, i due cuneesi si presenteranno al via della rassegna continentale per puntare nuovamente in alto.