Mondovì, di natura dolosa l'incendio che ha distrutto un magazzino a Pascomonti

Di natura dolosa l'incendio che, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio, ha distrutto il magazzino di una cascina a Pascomonti, nel comune di Mondovì.

Interamente distrutto quanto era rimessato dai proprietari all'interno della struttura, che è stata avvolta dalle fiamme. Per spegnere il rogo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco dal distaccamento di Mondovì, che sono stati allertati verso le 22 dai proprietari.

Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto altre parti dell'abitazione e non hanno causato feriti, ma la vicenda è al vaglio dei Carabinieri che stanno effettuando le indagini.

L'episodio si somma ad altri gravi fatti avvenuti ai danni della famiglia del signor Giovanni cui, lo scorso gennaio, era stato ucciso il cane, un esemplare di Border Collie femmina, di circa cinque anni.

L'animale era stato ritrovato dai suoi proprietari appeso a un palo proprio di fronte all’abitazione dalla quale era scomparso.

Il signor Giovanni nel 2024 aveva anche raccontato la sua situazione alla trasmissione televisiva "Le Iene".

I fatti sono stati denunciati. I militari dell'Arma stanno conducendo le indagini nel massimo riserbo.