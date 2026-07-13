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Cronaca | 13 luglio 2026, 07:54

Incendio a un impianto fotovoltaico a Mango: un ferito e abitazione inagibile

L'allarme nella notte in località Carossa. Vigili del fuoco al lavoro per quattro ore per domare le fiamme ed evitare che si propagassero alle abitazioni vicine. Sul posto anche il 118 e i carabinieri

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Questa mattina, alle 2, l'allarme per un incendio ad un impianto fotovoltaico solare di un'abitazione in località Carossa nel comune di Mango. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Alba e Santo Stefano Belbo e hanno concluso le operazioni di spegnimento alle 6 di stamattina. 

Alto è stato il rischio che si propagasse alle case vicine.

Una volta avuto il controllo delle fiamme si è provveduto alla messa in sicurezza e alle successive operazioni tecniche di rito come la disattivazione dell'impianto elettrico e la bonifica del tetto, ampiamente compromesso dalle fiamme, che hanno reso inagibile i locali sottostanti.

A dare l'allarme gli stessi proprietari. Una persona è rimasta ustionata ed è stata chiamato il servizio di 118 con l'ambulanza per il trasporto in ospedale. 

Anche i carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso.

Redazione

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