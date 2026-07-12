Valdieri, gestore del rifugio dà l'allarme per soccorrere alpinisti in difficoltà sulla Punta Plent

Questa mattina si è svolto un intervento congiunto del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sulla Punta Plent, Catena delle Guide, comune di Valdieri.



Intorno alle 8.30 il gestore del Rifugio Bozano ha lanciato un allarme dopo aver sentito dei richiami di aiuto (l'area non è coperta da segnale telefonico) provenienti dalla zona della Catena delle Guide dove sono presenti svariate vie di arrampicata.



Sul posto è stato inviato l'elisoccorso che ha individuato il luogo dell'incidente e ha sbarcato l'equipe al verricello.

L'alpinista aveva riportato un politrauma in seguito a una caduta. È stato stabilizzato e recuperato a bordo dell'elicottero per essere ricoverato in ospedale con un codice giallo.

In seguito l'elisoccorso è tornato in loco per il recupero del compagno di cordata del paziente il quale, nel frattempo, era stato raggiunto da un'altra cordata a cui si è legato per completare l'ascensione.