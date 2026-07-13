Non rientrano dal giro del Monviso: allertati i soccorsi, ma erano solo senza connessione

Elicottero dei vigili del fuoco, squadra SAF di Cuneo e soccorso alpino questa mattina sono stati allertati per la ricerca di due dispersi, attesi per la serata di ieri e non rientrati dal giro attorno al Monviso, trekking che richiede un paio di giorni, a volte tre, se si decide di rendersela un po' più comoda.

Nessuna particolare difficoltà e rischi piuttosto contenuti, ma i familiari dei due, una giovane coppia, lui di 33 anni e lei di 29, non vedendoli rientrare si sono preoccupati e hanno giustamente chiamato il 112.

Per fortuna, prima che l'elicottero decollasse e che la macchina dei soccorsi si mettesse in moto, la coppia è riuscita a comunicare con la famiglia, che ha a sua volta avvisato i soccorritori.

I due, fino alle prime ore di stamattina 13 luglio, si trovavano in una zona priva di copertura, impossibilitati a chiamare o ricevere telefonate e ad avvisare quindi del cambio di programma: inevitabile la preoccupazione dei familiari, ma per fortuna si è trattato solo di un problema di connessione.

Stamattina hanno raggiunto una zona con il segnale, riuscendo finalmente ad avvisare a casa e a bloccare le ricerche.