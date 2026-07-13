La Banca di Caraglio mette in palio due borse di studio per le aziende virtuose in ambito Esg

La Banca di Caraglio ha recentemente presentato presso la sua sede il “Premio Banca di Caraglio 2026”, dedicato alle aziende del territorio e finalizzato alla valorizzazione di iniziative in ambito ESG, che mette in palio due borse di studio per la partecipazione al prossimo “Master Executive Sustainability Management ed. II” presso la SAA-School of Management Università degli Studi di Torino. Possono partecipare le realtà imprenditoriali che hanno già realizzato al loro interno una o più iniziative in ambito ESG o coloro che sono interessate a realizzarne. L’iniziativa è gratuita e c’è tempo fino a martedì 15 settembre per presentare domanda di adesione. Per maggiori informazioni visitare il sito www.bancadicaraglio.it.

“Desideriamo dare un riconoscimento concreto alle imprese che hanno scelto di investire nella sostenibilità trasformandola in una leva di crescita, innovazione e competitività – spiega Livio Tomatis, presidente di Banca di Caraglio -. Il nostro istituto crede da tempo che i principi ESG non rappresentino una tendenza del momento, ma un nuovo modo di fare impresa, capace di creare valore economico, sociale e ambientale per il territorio. Negli ultimi anni abbiamo investito con convinzione in questo percorso, affiancando le aziende con strumenti, consulenza e occasioni di formazione per accompagnarle nella transizione sostenibile. Oggi compiamo un ulteriore passo, valorizzando le esperienze di chi ha già intrapreso questa strada e offrendo un’opportunità di crescita anche a chi sta iniziando questo percorso. Il nostro obiettivo non è soltanto premiare i progetti più significativi, ma favorire la diffusione di buone pratiche, stimolare il confronto tra le imprese e contribuire a costruire una cultura della sostenibilità sempre più radicata nel tessuto economico locale. Siamo convinti che il futuro del nostro territorio passi anche dalla capacità delle aziende di coniugare risultati economici, attenzione alle persone e tutela dell’ambiente, e come banca del territorio vogliamo continuare a essere un partner attivo in questo cambiamento”.

L’iniziativa è rivolta alle aziende clienti della Banca di Caraglio, che abbiano realizzato oppure siano interessate alla realizzazione, nella propria realtà aziendale, di una o più iniziative in ambito ESG.

Oltre all’assegnazione ai vincitori delle due borse di studio per il “Master Executive Sustainability Management ed. II” presso la SAA-School of Management Università degli Studi di Torino, in partenza nell’autunno 2026, a tutti i partecipanti verrà assegnato uno sconto del 30% sulla quota in caso d’iscrizione volontaria al Master.