Nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi: Confartigianato Cuneo al fianco delle imprese

Dal 12 agosto 2026 entreranno in vigore nuovi obblighi per le imprese qualificate come “fabbricanti” di imballaggi ai sensi del Regolamento UE 2025/40, noto come PPWR, il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Tra gli adempimenti previsti rientrano, in particolare, la redazione della Dichiarazione di Conformità UE e il rispetto dei nuovi limiti relativi alla presenza di sostanze chimiche nocive, come i PFAS. Si tratta di disposizioni che avranno un impatto concreto su molte realtà produttive e commerciali, chiamate a verificare per tempo il proprio ruolo all’interno della filiera degli imballaggi.

La definizione di “fabbricante”, infatti, è più ampia di quanto possa sembrare e non coincide necessariamente con l’azienda che produce fisicamente l’imballaggio. Per questo motivo diventa fondamentale comprendere con precisione se e in quale misura i nuovi obblighi riguardino la singola impresa.

Per accompagnare le aziende associate in questo percorso, Confartigianato Cuneo, in collaborazione con TÜV Rheinland, ha sviluppato un servizio dedicato all’analisi della posizione aziendale e all’adeguamento alla nuova normativa.

Il servizio sarà presentato nel corso del webinar gratuito: “PPWR: soluzioni per mettersi in regola con il nuovo regolamento sugli imballaggi”

L’incontro si terrà giovedì 16 luglio 2026, alle ore 15.00, in modalità online.

Il webinar si aprirà con il saluto istituzionale di Confartigianato Cuneo. Seguiranno gli interventi di Stefano Ramero, Area Sostenibilità di Confartigianato Cuneo, e degli esperti tecnici di TÜV Rheinland: Marco Pasqualini, collaboratore esterno per dichiarazioni di conformità e modalità di adeguamento al nuovo regolamento, e Davide Trevisan, esperto in analisi di laboratorio sui materiali.

Durante l’incontro verranno approfonditi i principali aspetti operativi legati al nuovo regolamento, con particolare attenzione agli obblighi applicabili dal 12 agosto 2026, alla corretta individuazione del ruolo delle imprese nella filiera, alla definizione di “fabbricante” e alle esenzioni previste per le microimprese.

Sarà inoltre illustrato il supporto messo a disposizione da Confartigianato Cuneo e TÜV Rheinland: un percorso di verifica che parte dall’analisi della posizione dell’azienda nella filiera, per individuare gli obblighi effettivamente applicabili, fino alla verifica e redazione della documentazione di conformità e, ove necessario, all’analisi chimica dei materiali.

Il webinar prevede anche uno spazio finale dedicato alle domande e risposte, durante il quale le imprese potranno confrontarsi direttamente con i relatori e approfondire gli aspetti più pratici e applicativi della normativa.

Molte aziende si stanno già interrogando su cosa cambierà concretamente per la propria attività, se rientreranno tra i soggetti obbligati e quali documenti dovranno predisporre. L’incontro rappresenta quindi un’occasione utile per ricevere indicazioni chiare, pianificare per tempo le azioni necessarie e affrontare l’adeguamento normativo con il supporto di esperti qualificati.

La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione: https://www.idaservizi.it/ppwr/

Per informazioni:

Area Sostenibilità - Confartigianato Cuneo

Telefono: 0171.451279

Email: esg@confartcn.com