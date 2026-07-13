PALLAVOLO / Il cuneese Emanuele Aime sul tetto d'Europa con l'Italvolley Under 22

C'è anche un po' di Cuneo nello straordinario successo della pallavolo femminile italiana. Tra i protagonisti della vittoria della Nazionale Under 22 agli Europei c'è infatti Emanuele Aime, cuneese e scoutman dello staff tecnico azzurro, che ha contribuito alla conquista del titolo continentale.

La giornata di domenica 12 luglio entrerà nella storia dell'Italvolley femminile. Nel giro di poche ore, infatti, l'Italia ha conquistato due medaglie d'oro agli Europei giovanili: oltre al successo dell'Under 22, è arrivato anche quello della Nazionale Under 18, a conferma dell'ottimo momento vissuto dal movimento azzurro.

L'Under 22, guidata dal commissario tecnico Nino Gagliardi, ha alzato il trofeo all'Aia superando in finale la Serbia con il punteggio di 3-1 (25-21, 25-19, 18-25, 25-13), al termine di una prestazione convincente che ha regalato all'Italia un nuovo titolo europeo.

Tra chi ha lavorato dietro le quinte per preparare ogni partita c'è proprio Emanuele Aime, impegnato nel ruolo di scoutman. Un incarico fondamentale nell'analisi tecnica degli avversari e nella preparazione delle gare, svolto dal cuneese all'interno dello staff della Nazionale. Aime è anche Ambasciatore UNVS dello Sport, riconoscimento che valorizza il suo impegno nel mondo sportivo.