Seggiovia di Argentera, affidati i lavori alla ditta che si occuperà della sua messa in funzione

Sarà la ditta CCM Finotello srl di Pianezza (To) ad occuparsi dei lavori di ripristino della seggiovia di Argentera. Unico a partecipare all'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse, che scadeva ieri, lunedì 14 luglio, alle 12. Era stato pubblicato i primi giorni di giugno dall'Unione Montana Valle Stura per conto del Comune.

Un passo cruciale e non scontato, poteva infatti andare deserto e allungare i tempi con il rischio di non riaprire in tempo per la prossima stagione sciistica in autunno, invece questo consente di proseguire spediti per la ripartenza.



Avrà 15 giorni di tempo per presentare il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione della stazione a monte e 30 giorni di tempo per quello della rimessa in funzione dell'impianto di risalita, da validare da parte di Ansfisa, ente certificatore.



E' stata, quindi, costituita la commissione giudicatrice che ha verificato la domanda fosse conforme ai termini di legge e gli sono stati affidati i lavori.



Per quanto riguarda la stazione a monte una volta trascorsi i 15 giorni dallanpresentazione del progetto esecutivo potrà avviare il cantiere, mentre per la rimessa in funzione dell'impianto si dovrà attendere quindi il via libera dell'Ansfisa.