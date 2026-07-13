VOLLEY A1F / Cuneo c'è: la Granda Volley ammessa al massimo campionato. Rosa rinnovata e obiettivo salvezza

Cuneo ci sarà ancora. La massima pallavolo femminile resta sotto la Bisalta grazie alla Granda Volley, società che ha rilevato il titolo sportivo dalla Cuneo Granda Volley e che è stata ammessa al campionato di Serie A1 Femminile 2026/2027.

La conferma è arrivata dal Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile sabato scorso 11 luglio, che ha preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria svolta dalla Commissione Ammissione ai Campionati. Ora manca soltanto la ratifica del Consiglio Federale FIPAV, ma l'ammissione delle quattordici società richiedenti è ormai definita.

Tra le protagoniste del prossimo torneo ci saranno le grandi del volley italiano, da Conegliano a Milano, passando per Scandicci, Novara, Chieri, Busto Arsizio, Bergamo, Vallefoglia, Firenze, Macerata, Millenium Brescia, Talmassons e San Giovanni in Marignano.

Un campionato che si preannuncia ancora una volta di alto livello tecnico, con le formazioni costruite per competere in Europa che partiranno favorite nella corsa allo scudetto, mentre nella parte centrale della classifica si annuncia una lotta serrata per i playoff e per la salvezza.

In questo contesto la Granda Volley si presenta con un progetto profondamente rinnovato. La società ha confermato in panchina Fabio Tisci, chiamato a guidare un gruppo che cambia volto dopo le numerose partenze della scorsa stagione. Il mercato ha portato a Cuneo giocatrici provenienti da diversi campionati europei e internazionali, con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva.

La rosa, al momento, è composta dalla veterana palleggiatrice Noemi Signorile; dagli opposti Grafort, cubana proveniente dall'Újpesti TE ungherese, e dall'americana McBride, reduce dall'esperienza con il Sakarya in Turchia; nel reparto schiacciatrici ci saranno la slovena Pucelj, la greca Báka, arrivata dal PAOK Salonicco, la russa Tikhomirova, proveniente dall'Aydin Büyükşehir Belediyespor, e la romena Cucu, ex CSM Bucarest. Al centro spazio alla ceca Koulisiani, insieme a Ferrarini e Guidi, mentre il reparto dei liberi sarà formato da Magnani e Bonafede, quest'ultima in arrivo da Chieri.

Di pari passo è stato profondo anche il rinnovamento in uscita. Non vestiranno più la maglia biancorossa Diop, Keene, Atamah, Bardaro, Allaoui, Rivero, Pritchard, Martinez, Marring e Cecconello, giocatrici che hanno concluso la loro esperienza a Cuneo aprendo di fatto un nuovo ciclo tecnico.

Guardando all'organico attuale, il sestetto che potrebbe presentarsi al via del campionato vede Signorile in cabina di regia con Grafort opposto, Pucelj e Báka in banda, Koulisiani e Ferrarini al centro, con Guidi pronta ad alternarsi, e Magnani nel ruolo di libero. Una formazione che unisce l'esperienza della regista piemontese a un gruppo di atlete straniere chiamate a fare la differenza in attacco e in ricezione.

La stagione 2026/2027 sarà anche quella della massima esposizione mediatica per il volley femminile italiano. La Lega Volley Femminile, attraverso Spike Media, ha infatti definito un nuovo modello di distribuzione dei diritti televisivi. Le partite saranno trasmesse in chiaro dalla Rai, mentre DAZN proporrà l'intera regular season di Serie A1, i playoff Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa. A queste si aggiunge una novità assoluta: tre gare per ogni giornata saranno visibili anche sui canali social ufficiali della Lega, dei club e delle stesse giocatrici, offrendo una copertura senza precedenti e una vetrina importante anche per la nuova Granda Volley, pronta a rappresentare ancora una volta Cuneo nella massima serie nazionale.





