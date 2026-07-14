Il Comune di Mondovì rinnova la convenzione con il Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo

Approvato il nuovo schema di convenzione triennale 2026-2028, a fronte di un contributo comunale in favore del C.R.A.S. di Bernezzo pari a 3.500 euro all’anno.

Il recupero attivo degli animali sul luogo del ritrovamento o nel luogo indicato dalla segnalazione o chiamata, il trasporto, la ricezione, la cura, la riabilitazione, il mantenimento e la successiva re-immissione nel rispettivo habitat naturale, per un servizio gestito in forma continuativa ventiquattrore su ventiquattro, sette giorni su sette. Questo, in breve, il fulcro della nuova convenzione che il Comune di Mondovì ha sottoscritto con il Centro Recupero Animali Selvatici Odv di Bernezzo a valere sul triennio 2026-2028. Un’iniziativa volta a garantire il benessere e la tutela degli animali, in coerenza con quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione.

La collaborazione, che comprende altresì attività di supporto informativo ai cittadini in materia di convivenza con la fauna selvatica, prevede un impegno economico da parte del Comune di Mondovì pari a 3.500 euro annui.