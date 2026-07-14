A Celle di Macra la passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free Cuneo

Una mattinata dedicata all'ambiente, alla cultura e alla valorizzazione del territorio domenica 12 luglio ha visto protagonisti 31 volontari, che hanno preso parte alla passeggiata ecologica organizzata lungo i suggestivi sentieri che collegano le borgate di Paschero e Albornetto, nel cuore della Valle Maira.

L'iniziativa ha unito la tutela dell'ambiente alla riscoperta del patrimonio storico locale. Nel corso della camminata sono stati raccolti circa 3 chilogrammi di rifiuti abbandonati lungo il percorso, un quantitativo contenuto che testimonia il senso civico dei frequentatori e l'importanza della sensibilizzazione.

Determinante è stata la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Celle di Macra e della Pro Loco Seles, rappresentata dal presidente Giovanni Bersani, che ha accolto i partecipanti con un buffet interamente plastic free a base di prodotti del territorio. Un momento conviviale reso possibile grazie all'impegno di Laura, Marco e Luca.

Ad arricchire la giornata sono stati gli interventi di Demetrio Zema, giornalista e divulgatore della Valle Maira, e di Adriano, ricercatore locale. I due hanno accompagnato il gruppo raccontando la storia delle borgate, degli affreschi, dei piloni votivi, delle cappelle e delle tradizionali abitazioni montane, testimonianze di una comunità resiliente e legata alla montagna.

Tra i passaggi più significativi spicca la sosta presso il maestoso Frassino Gigante, autentico monumento naturale della Valle Maira, ideale per riflettere sulla tutela del patrimonio naturale. La passeggiata si è poi conclusa nella borgata Paschero, dove Marilena, appassionata ricercatrice negli archivi locali, ha guidato i partecipanti alla scoperta della chiesetta del borgo svelandone memorie e tradizioni.

L'iniziativa, organizzata da Plastic Free Cuneo e coordinata dalla referente regionale Flavia Faccia, ha confermato come la cura ambientale passi dalla conoscenza e dal rispetto del territorio.