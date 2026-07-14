Gli ospiti dell'Alba Rosa di Piozzo in prima fila per “Le Ferie di Augusto”

Una giornata all’insegna della cultura, della condivisione e del sorriso per gli ospiti della Casa di Riposo Alba Rosa, che hanno vissuto una piacevole esperienza al teatro di Bene Vagienna in occasione della manifestazione “Le Ferie di Augusto”.

Accompagnati dall’entusiasmo e dalla grande attenzione di Suor Domenica, lo scorso venerdì 10 luglio, gli ospiti hanno potuto assistere a uno degli appuntamenti della rassegna, trascorrendo alcune ore immersi nell’atmosfera suggestiva del sito che ospita le rovina dell'antico teatro romano che ha fatto da palcoscenico a "Verdi, il cammino verso la gloria", uno spettacolo di musica, teatro e danza dedicato alla giovinezza di Giuseppe Verdi.

La manifestazione "Ferie di Augusto", promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Torino Spettacoli, l’associazione Amici di Bene, le Residenze Reali Sabaude – Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte, il Parco del Marguareis e le ATL del Cuneese e di Langhe Monferrato Roero.



