Villafalletto, chiuso al traffico corso Sacco e Vanzetti in seguito alla caduta dell'albero

In seguito alla caduta di un albero di grandi dimensioni, avvenuta questa mattina, martedì 14 luglio, in corso Sacco e Vanzetti a Villafalletto, il Comune ha disposto la chiusura temporanea al traffico del tratto di strada antistante la Scuola Primaria per consentire le operazioni di rimozione e di messa in sicurezza dell'area (leggi qui).

L'albero, situato nel giardino privato di Palazzo Conte, è crollato sfondando il muro di cinta della proprietà.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo e sono al lavoro gli operatori incaricati dai proprietari del parco per rimuovere l'albero e ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità.

L'Amministrazione comunale informa che, fino al termine dell'intervento, per raggiungere Busca è possibile utilizzare come percorso alternativo via Falletti.

Il Comune invita inoltre la cittadinanza a non avvicinarsi all'area interessata e a rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale presente sul posto, utilizzando la viabilità alternativa fino al completamento delle operazioni e alla riapertura della strada.