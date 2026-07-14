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Attualità | 14 luglio 2026, 13:29

Villafalletto, chiuso al traffico corso Sacco e Vanzetti in seguito alla caduta dell'albero

La pianta, di grandi dimensioni, ha sfondato il muro del giardino di Palazzo Conte in cui era collocata. Ancora in corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza, deviazioni del traffico su via Falletti

Il grande albero caduto davanti alla Scuola Primaria di Villafalletto nel centro del paese

Il grande albero caduto davanti alla Scuola Primaria di Villafalletto nel centro del paese

In seguito alla caduta di un albero di grandi dimensioni, avvenuta questa mattina, martedì 14 luglio, in corso Sacco e Vanzetti a Villafalletto, il Comune ha disposto la chiusura temporanea al traffico del tratto di strada antistante la Scuola Primaria per consentire le operazioni di rimozione e di messa in sicurezza dell'area (leggi qui).

L'albero, situato nel giardino privato di Palazzo Conte, è crollato sfondando il muro di cinta della proprietà.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo e  sono al lavoro gli operatori incaricati dai proprietari del parco per rimuovere l'albero e ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità.

L'Amministrazione comunale informa che, fino al termine dell'intervento, per raggiungere Busca è possibile utilizzare come percorso alternativo via Falletti.

Il Comune invita inoltre la cittadinanza a non avvicinarsi all'area interessata e a rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale presente sul posto, utilizzando la viabilità alternativa fino al completamento delle operazioni e alla riapertura della strada.

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