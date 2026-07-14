Entra nel vivo a Centallo il “Torneo dei Cantoni 2026”

Ha preso ufficialmente il via il "Torneo dei Cantoni" di Centallo.

Con la formula ormai collaudata “8 Cantoni, 8 Discipline”, la manifestazione si prepara ad animare le serate centallesi coinvolgendo bambini, giovani e adulti in una grande sfida tra i quartieri storici del paese, dove ogni punto conquistato contribuirà alla corsa verso il titolo finale.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione giovanile MOVICentallo e si realizza grazie al prezioso sostegno della Fondazione CRC, al patrocinio del Comune di Centallo e della parrocchia, oltre alla collaborazione di numerose realtà associative del territorio, tra cui ASD Roata Chiusani, Croce Rossa Italiana, AVIS, Protezione Civile, Centallo Viva OdV e molti altri partner che contribuiscono alla riuscita dell’evento.

La scorsa domenica 12 luglio 2026 a dare il via alle sfide è stata la parata inaugurale per le vie del paese con la presentazione degli otto cantoni in piazza don Gerbaudo.

Le sfide entreranno poi nel vivo venerdì 17 luglio, con la prima serata di competizioni. A sfidarsi a calcio balilla, rugby flag. palla prigionera, bocce, tiro alla fune, roverino e stffettone saranno gli otto cantoni: Centro, Scuderia, Aia grande, Canton Levante, Canton ponente, Oltre Grana, San Biagio e Roata Chiusani.

Le gare inizieranno alle ore 19:30 e vedranno i Cantoni affrontarsi nelle otto discipline sportive previste dal torneo.

La competizione proseguirà sabato 18 luglio, con appuntamento alle ore 17:30. Il pomeriggio e la serata saranno dedicati alle nuove sfide tra i quartieri, chiamati a raccogliere punti preziosi in vista del gran finale.

Il momento decisivo arriverà domenica 19 luglio, quando dalle ore 14:30 si svolgeranno le finalissime delle diverse discipline e verranno decretati i vincitori dell’edizione 2026.

A chiudere la manifestazione sarà la tradizionale Cena Finale, in programma sempre domenica 19 luglio alle ore 20:30. Un momento aperto a tutta la cittadinanza per festeggiare insieme la conclusione del torneo, celebrare i protagonisti della competizione e vivere una serata all’insegna della convivialità.

La cena sarà gratuita per tutti i giocatori regolarmente iscritti al torneo. Per gli altri partecipanti le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento posti, con termine ultimo fissato al 12 luglio. La prenotazione sarà considerata confermata esclusivamente previo pagamento.

Per informazioni e prenotazioni vedere le locandine allegate.