CICLISMO / Nicole Bracco protagonista a Rodigo: sprint vincente e Maglia Rosa confermata

Domenica 12 luglio a Rodigo, in provincia di Mantova, si è disputata la diciottesima tappa del Giro d’Italia interregionale del Trofeo Rosa per donne allieve under 16, valida anche come Trofeo Comune di Rodigo e seconda prova Challenge dal Postumia al Mincio.

Su un percorso privo di asperità altimetriche, ma aperto a possibili attacchi da lontano, si sono presentate al via circa sessanta atlete. Il tracciato prevedeva un circuito di 5,7 chilometri da ripetere 13 volte, per un totale di 74,100 chilometri.

Dopo un primo giro di assestamento, la corsa si è accesa con una lunga fase di bagarre e diversi tentativi di allungo, tutti però chiusi dal gruppo nel giro di pochi chilometri. Le cesanine sono rimaste sempre nelle posizioni di testa, attente e presenti nella dinamica di gara, provando anche a loro volta qualche iniziativa.

La svolta è arrivata dopo circa 25 chilometri, quando dal gruppo sono evase sei atlete: Emma Cocca (Sport Club Brescia-Flandres Love-Lorenzo Magni), Elena Geppi (Vangi Ladies), Ginevra Sambi (Polisportiva Fiumicinese), Irene Pancheri (S.C. Cesano Maderno) e le due portacolori del Cicli Fiorin, Nicole Navazio e Arianna Elli.

La fuga, formata da atlete di cinque squadre diverse, ha preso consistenza mentre dietro le inseguitrici non sono riuscite a organizzare un rientro efficace. A due giri dal termine, il gruppo ha praticamente alzato bandiera bianca e le sei fuggitive si sono presentate al traguardo con un buon margine.

Nel finale Nicole Bracco ha fatto valere le sue doti di velocista: a 200 metri dal traguardo ha lanciato il suo sprint, mettendo in fila le avversarie e conquistando la volata valevole per il settimo posto assoluto. Un piazzamento importante che le consente di rimanere al comando della classifica del Trofeo Interregionale, consolidando la sua leadership in Maglia Rosa.



