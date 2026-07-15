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Calcio | 15 luglio 2026, 18:03

CALCIO GIOVANILE / Rocco Pulitanò riparte dalla Pro Vercelli, accordo biennale per l’Under 15

Il giovane classe 2012 di Mondovì continuerà il suo percorso nel calcio professionistico dopo le esperienze con Piazza, Cuneo 1905 e Bra

CALCIO GIOVANILE / Rocco Pulitanò riparte dalla Pro Vercelli, accordo biennale per l’Under 15

Nuovo percorso calcistico per Rocco Pulitanò, che resta nel calcio professionistico. Il giovane calciatore di Mondovì (classe 2012) ha firmato un accordo biennale con la Pro Vercelli e nella prossima stagione disputerà il campionato nazionale Under 15.

Dopo un incontro con la società, durante il quale gli è stato illustrato un progetto sportivo e formativo condiviso dal responsabile del Settore Giovanile, Giovanni Serao, e da Eric Hellemons, Head of Methodology dei Leoni, Rocco è rimasto positivamente colpito dalla proposta. Sulle tracce del giovane c'erano anche altre società piemontesi, tra cui il Novara FC e un club di categoria superiore fuori regione.

Il percorso sportivo

Nato a Mondovì, Rocco è cresciuto calcisticamente passo dopo passo:

  • I primi calci: nella squadra dell'A.S.D. Piazza di Mondovì.
  • La crescita: quattro anni di formazione nel Cuneo 1905 (dal 2021 al 2025).
  • L'ultima stagione: il campionato Under 14 Pro con la maglia dell'A.C. Bra Calcio, un'esperienza importante per la quale Rocco e la sua famiglia desiderano ringraziare calorosamente la società giallorossa per la fiducia e l'opportunità ricevute.

Le caratteristiche in campo

Nell'ultimo campionato con il Bra, Rocco ha collezionato 16 presenze e 773 minuti giocati, realizzando 3 reti e servendo 8 assist. Si è inoltre distinto per la correttezza in campo, senza ricevere alcun cartellino, né giallo né rosso.

Dal punto di vista tecnico è un giocatore dinamico, moderno e di prospettiva. Mancino naturale, può ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e attacco, contribuendo sia alla fase offensiva sia a quella difensiva. Tra le sue qualità spiccano una buona predisposizione ai calci piazzati, la capacità di fornire assist imprevedibili, oltre a velocità, potenza e spirito di squadra.

Le parole di Rocco

" Ringrazio di cuore il Bra Calcio e i miei compagni per l'ottimo anno trascorso insieme e la mia famiglia per il sostegno, i sacrifici e la fiducia che mi ha sempre dimostrato lungo questo percorso. Ora inizia una nuova avventura a Vercelli: il progetto mi è sembrato subito serio e adatto a farmi crescere un passo alla volta, come calciatore ma soprattutto come ragazzo, tenendo sempre i piedi ben piantati per terra, proprio come i miei tacchetti."

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