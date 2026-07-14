La Giunta comunale di Bra incontra il giovane campione europeo Thomas Corigliano

Questa mattina, martedì 14 luglio, la Giunta comunale braidese ha incontrato un giovane campione del calcio italiano nato all'ombra della Zizzola.
Si tratta di Thomas Corigliano, trequartista classe 2009 diventato uno dei simboli della nuova generazione bianconera.
Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Corigliano è stato il trascinatore dell'U16 campione d'Italia (2024/25), arrivando a debuttare ufficialmente in Primavera 1 nell'aprile 2026, a soli 17 anni appena compiuti.
In maglia azzurra ha compiuto l'intera trafila dall'U15 all'U17 ed è stato uno dei principali protagonisti della vittoria italiana di giugno agli Europei in Estonia.
Al giovane fantasista sono andate le congratulazioni della Giunta e l'augurio di una lunga carriera coronata di successi.