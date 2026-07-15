Anna & Anna e il paradosso dell'amore moderno. Perché deleghiamo tutto tranne la nostra felicità?

Usciamo con persone che, alla prima difficoltà, rivelano di volere solo un passatempo. Eppure, se qualcuno ci suggerisce di rivolgerci a un’agenzia matrimoniale o per single, spesso la prima reazione è una smorfia di imbarazzo.

Ci muove uno strano pregiudizio, quasi un senso di vergogna

Ma riflettiamoci un attimo. Quando dobbiamo comprare casa, ci affidiamo a un agente immobiliare. Se vogliamo investire i nostri risparmi, cerchiamo un consulente finanziario. Se abbiamo un problema di salute, andiamo da uno specialista. Non ci sogniamo minimamente di fare da soli.

Allora perché, quando si tratta del nostro benessere sentimentale e del desiderio profondo di costruire una relazione seria, pensiamo di dover lasciare tutto al caso o al caos degli algoritmi?

Un'agenzia per single non è affatto "l'ultima spiaggia" per cuori solitari disperati. Al contrario, è la scelta più lucida e strategica di chi ha capito il valore del proprio tempo. È lo strumento di chi ha deciso di smettere di sperare nella fortuna e vuole incontrare persone reali, verificate e con gli stessi identici obiettivi di vita.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

L’Agenzia per single Anna & Anna è in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola.

Chiamaci, perché qualcuno sta aspettando proprio te! Il servizio è attivo su Piemonte e Liguria al 3403848047

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Uomo, single, 40 anni

40enne, molto alto (quello che recupera le cose dagli scaffali alti), fisico atletico, capelli castano scuro e due occhi verdissimi che, si fanno notare. Di giorno fa l'impiegato, ma fuori dall'ufficio è tutto tranne che una persona in modalità automatica: passione, ironia e autenticità sono di serie. Single, ma non in cerca di maratone di chat infinite o aperitivi che finiscono nel nulla. Cerca una compagna con cui ridere, e condividere la quotidianità… chiamalo al 3403848047!

Uomo, single, 53 anni

Sorriso che ispira fiducia, fisico sportivo, bruno brizzolato, occhi neri, profondi. 53enne, apprezza la buona musica, il teatro e la buona cucina. Medico farmacista, divorziato, senza figli, vive da solo, ma pensa che la vita sia decisamente più bella quando c'è qualcuno con cui condividere una cena, una risata e i piccoli momenti di ogni giorno. Cerca una signora carina, semplice, romantica e dolce, con cui scrivere il capitolo più bello: quello da vivere insieme....Chiamalo al 3403848047

Uomo, single, 64 anni

Bel signore, 64enne, sorriso che mette a proprio agio, occhi verdi, bel fisico snello, e uno spirito ancora pieno di vita. possiede un negozio famoso, di alta moda, ama il ballo, i viaggi e ogni occasione per sorridere. La vita gli ha tolto troppo presto la donna che amava, ma non la voglia di emozionarsi ancora. Sogna d'incontrare una donna dolce e sincera che, da compagna di ballo, possa diventare la compagna del suo cuore….Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Donna, single, 29 anni

Cerca l'uomo giusto: quello per cui valga la pena cambiare vita, dire sì, mettere in cantiere una famiglia... e magari anche trasferirsi in campagna! Lei ha 29 anni, lavora in Confagricoltura, è bionda, occhi azzurri, snella e decisamente affascinante. L'età di lui? Dettaglio trascurabile. L'importante è che sia affidabile, onesto... e possibilmente non scappi appena sente la parola "matrimonio", convivenza!.…Chiama al 3403848047!

Donna. single, 39 anni

39 anni, affascinante, castana, occhi verdi, elegante e raffinata. Di giorno lavora in uno studio dentistico, di sera combatte contro le erbacce in giardino e prepara piatti che farebbero innamorare chiunque. Vive sola, ma non per vocazione monastica. Sogna un uomo, magari anche con qualche anno in più, purché abbia ancora il cuore acceso, il senso dell’umorismo funzionante e l’idea rivoluzionaria che vivere insieme sia più bello che collezionare telecomandi in solitudine...…Chiama al 3403848047!

Donna, single, 47 anni

47 anni, operaia tessile e volontaria delle Guardie Forestali: di giorno lavora, nel tempo libero salva la natura. Bionda, occhi celesti, un po' timida ma molto affettuosa, vive ancora con i genitori e non si è mai sposata. Ora cerca un uomo italiano (l'età è l'ultimo dei problemi), purché abbia serie intenzioni: l'obiettivo non è scalare l'Everest, ma trovare qualcuno di cui innamorarsi e con cui condividere, semplicemente, la vita…. Chiama al 3403848047!

Donna, single, 59 anni

Lei ha 59 anni, bella donna, schietta, sincera: se ti chiede "Come stai?", e' perché vuole davvero sapere la risposta, la vita non è stata tenera con lei: è rimasta vedova da giovane, ha cresciuto sua figlia, che ormai è sposata, adesso potrebbe finalmente pensare un po' anche a sé. E cosa cerca? Niente di fantascientifico. Non il principe azzurro, nemmeno un astronauta. Le basterebbe un uomo, anche con qualche anno in più, che abbia voglia di condividere una vita serena …. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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